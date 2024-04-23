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Татарстан вошел в топ-20 экономически сильных регионов
Татарстан занял 18 место в рейтинге экономически сильных регионов по итогам 2023 года. Данный топ составили на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. В субъектах РФ оценивали 9 показателей, включая размер средней зарплаты, прожиточный минимум, уплату налогов и показатель промышленного производства, пишут «Известия».
Первое место в списке заняла Москва. В топ-10 также попали Ханты-Мансийский автономный округ (АО), Санкт-Петербург, Тюменская, Тульская, Ленинградская, Московская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий АО и Чукотка.
На 11-17 местах расположились Сахалинская, Челябинская, Курская области, Ненецкий АО, Камчатка, Красноярский и Пермский край. Замкнули топ-20 Самарская и Иркутская области.
В топ-35 экспертами также были включены Вологодская область, Чувашия, Новосибирская, Тверская, Нижегородская области и Якутия (разделили 25-е место), Приморский край, Рязанская, Магаданская области, Коми, Оренбургская и Курганская области (29-е место), Белгородская и Липецкая области (30-е место). Замыкают рейтинг Владимирская область, Башкирия, Марий Эл, Воронежская и Томская области.
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