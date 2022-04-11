Татарстан вошел в топ-15 регионов с наиболее дисциплинированными заемщиками

Республика Татарстан заняла 12-е место рейтинга регионов России по платежной дисциплине. В 2021 году данный показатель повысился в 80 из 85 регионов, сообщает РИА Новости — составитель перечня.

Лидерами рейтинга стали Севастополь и регионы Крайнего Севера, а последние строчки заняли республики Северного Кавказа. Так, в Севастополе доля просроченных кредитов, по данным ЦБ, составила 1,87%, в Ненецком автономном округе — 1,98%, а в Ямало-Ненецком АО — 2,08%. Также в пятерке оказались Крым — 2,55% и Санкт-Петербург — 2,63%. У Татарстана, занявшего 12-е место рейтинга, доля просрочек составила 3,04%, как и у Чувашской Республики, расположившейся на 11-м.

Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесия с 6,51%, Северная Осетия — 6,86% и Ингушетия — 8,86%. В целом по России процент просроченных кредитов составил 3,85%.

В РИА Новости отметили, что в последние годы рынок кредитования населения в России показывал значительные темпы роста, однако сейчас ситуация может временно измениться из-за роста ставок и санкционного давления.

«За последние 12 месяцев по состоянию на 1 марта 2022 года темпы роста розничного кредитования держались на уровне 23,6%. Текущий результат фактически является лучшим с 2013 года и может характеризоваться как настоящий кредитный бум», — цитирует издание аналитиков.