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Татарстан вошел в топ-15 регионов по материальному благополучию населения
Татарстан занял 12-е место в рейтинге регионов по уровню материального благополучия населения в 2023 году. Республика получила 65,39 балла, что на 8,31 балла больше, чем в 2022-м. Такие данные следуют из топа РИА «Новости».
Первое место в данном списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов). На втором месте – Чукотский автономный округ (99,01, +6 баллов относительно итогов 2022-го). Замкнула «тройку лидеров» - Магаданская область (98,42, –0,8 балла за год).
Четвертое место досталось Ненецкому автономному округу (95,08), пятое - Ханты-Мансийскому автономному округу (93,65). В топ-10 также попали Сахалинская область (93,31), Мурманская область (93,09), Москва (86,58), Санкт-Петербург (83,30) и Камчатский край (79,66).
На 11-15 местах, помимо РТ, расположились Московская область (73,44), Республика Коми (64,58), Республика Саха (63,81) и Архангельская область (63,76).
На последнем, 85-м месте, расположилась Ингушетия (2,33).
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