Татарстан вошел в топ-15 лидеров по низкой смертности населения

Республика Татарстан вошла в топ-15 субъектов России по низкому уровню общей смертности населения. Об этом на межрегиональном конгрессе, посвященном демографическому потенциалу Казани и Татарстана, сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов.

По его словам, республика сохраняет самые низкие показатели среди субъектов ПФО.

Кроме того, уровень младенческой смертности за первые пять месяцев текущего года снизился на 33,3%.

Ильдар Фатихов отметил, что демографические показатели являются ключевыми для нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».