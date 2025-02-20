Татарстан вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по медиаактивности вузов

Татарстан занял шестое место в рейтинге субъектов РФ по медиаактивности вузов по итогам прошлого года. Суммарный индекс республики составил 159 пунктов. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Возглавила рейтинг Москва с показателем 2585 пунктов, на втором месте оказался Санкт-Петербург – 634, тройку замкнула Свердловская область – 208. Также в топ-5 вошли Пермский край (194) и Новосибирская область (164).

Аутсайдерами стали Магаданская и Ленинградская области, а также Республика Алтай.

В исследовании вошли 614 головных вузов всех регионов РФ, форм собственности и ведомственной подчиненности.