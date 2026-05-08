Татарстан вошел в топ-10 регионов с самой активной аудиторией онлайн-кинотеатров

Республика Татарстан вошла в число регионов с самой активной аудиторией онлайн-кинотеатров по просмотрам фильмов и сериалов, свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра Kion, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В сообщении говорится, что в топ-10 регионов, где живут самые активные любители современного кино, вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Республика Татарстан, Ростовская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Самарская область и Челябинская область.

Согласно исследованию, наиболее востребованным жанром среди пользователей из регионов стал триллер. При этом в Новосибирской области зрители чаще выбирают триллеры и боевики, в Краснодарском крае – драмы, военные проекты и фантастику, а в Нижегородской области наиболее востребованы детективы, комедии, фэнтези и документальные фильмы.