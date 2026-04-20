Татарстан вошел в топ-10 регионов с лучшей кредитной дисциплиной

Татарстан вошел в десятку регионов России с наименьшей долей просроченной задолженности по банковским кредитам. Вместе с Удмуртией, Нижегородской и Архангельской областями республика показала долю просрочки в диапазоне 3,5-3,7% при медианном значении по стране 4,75%. Рейтинг приводит «РИА Новости».

Аналитики оценили долю просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам и составили рейтинг регионов. Результаты показывают, что ситуация заметно различается от региона к региону. По состоянию на 1 марта показатель варьируется от 2,67% до 25,5%. Медианное значение составило 4,75%, тогда как годом ранее оно было на уровне 4,28%.

Лидером по платежной дисциплине стал Севастополь с долей просроченных кредитов 2,67%. При этом в регионе также отмечается сравнительно небольшой объем кредитования населения. В числе регионов с наименьшей долей просрочки также названы Крым (3,16%), Санкт-Петербург (3,23%), Чувашия (3,30%), Якутия (3,44%) и Москва (3,48%).

На другом полюсе рейтинга остается Ингушетия, где доля просроченной задолженности достигает 25,6% и значительно превышает показатели других регионов. В исследовании отмечается, что за последние два года этот показатель в республике рос быстрыми темпами: на 1 марта 2025 года прирост за год составил 9,1 процентного пункта, а к 1 марта 2026 года – еще 4,6 процентного пункта.

Таким образом, за два года доля просроченной задолженности увеличилась более чем вдвое. Эксперты также обращают внимание, что сопоставимо высокий уровень просрочки в Ингушетии фиксировался в последний раз в 2017 году, когда он достигал 27,6%.