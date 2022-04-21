Татарстан вошел в топ-10 регионов России, привлекательных для переезда

Республика Татарстан вошла в число десяти регионов России, которые рассматриваются соискателями в качестве наиболее привлекательных для переезда. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований сервиса HeadHunter, пишет издание VPost.

Татарстан в качестве потенциального места для переезда назвали 2% респондентов, как и Алтайский край. Республика опередила Приморский край, куда готовые переехать 1,9% опрошенных.

Топ-3 наиболее привлекательных для переезда регионов при этом составили Москва (столицу страны назвали 22% респондентов), Краснодарский край (16%) и Санкт-Петербург (11%). Позиции с четвертой по шестую заняли Ленинградская (6% опрошенных), Калининградская (6%) и Московская (5%) области. Вместе с тем из числа наиболее привлекательных регионов по сравнению с 2020 годом выбыли Тюменская и Новосибирская области.

В целом по стране из числа соискателей работы готовы переехать в другой регион 31% опрошенных. Это заметно больше, чем два года назад, в 2020-м — тогда о таком намерении рассказали 20% респондентов. Кроме того, еще 43% граждан России периодически задумываются о переезде (в 2020 году таких было 39%). Точно не хотят никуда переезжать 22% (в 2020-м — 31%). Остальные респонденты затруднились с ответом.

«Говоря о желании уехать в другой регион, 55% россиян отмечают, что рассматривают это как интересный опыт и новые возможности. Остальные признали: их многое не устраивает в нынешнем регионе, они хотят лучшей жизни», — констатирует издание.

К желанию или к мыслям о переезде соискателей чаще всего подталкивают низкие зарплаты (46%), недостаточное количество компаний, в которых хотелось бы работать (39%), а также плохая экология и некомфортный климат (37%), отмечают специалисты рекрутингового сервиса.