Татарстан вошел в топ-10 регионов России по развитию шеринг-экономики

Татарстан вошел в число регионов – лидеров России по уровню развития шеринг-экономики, заняв место в топ-6 рейтинга. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты компании Lindaily, документ с результатами исследования имеется в распоряжении редакции.

Шеринг-экономика – это когда люди не покупают вещи, а берут их в аренду на время: от самокатов и квартир до инструментов и рабочих мест.

Рейтинг составили впервые, он охватил 15 регионов страны с городами-миллионниками. Для каждого субъекта Федерации рассчитали интегральный индекс развития шеринг-экономики. Татарстан показал значение 0,34, закрепившись в группе регионов с наиболее развитой шеринговой инфраструктурой.

Для сравнения: лидером рейтинга стала Москва с индексом 0,8, на втором месте Санкт-Петербург – 0,7. Далее следуют Краснодарский край (0,43), Свердловская область (0,4) и Новосибирская область (0,37).

По словам автора исследования – ведущего научного сотрудника Уральского института управления РАНХиГС Анны Веретенниковой, уровень развития шеринг-сервисов напрямую связан с цифровизацией и плотностью городской среды.

«По рейтингу видно – там, где выше уровень цифровизации и плотность городской среды, шеринговые сервисы растут быстрее. Регионы оценивались по пяти сферам: транспорт, краткосрочная аренда жилья, обмен товарами, трудовые ресурсы и финансовые платформы. И это только верхушка айсберга», – отметила она.

В компании также уточнили, что Татарстан – один из главных регионов для развития шеринговых моделей, в том числе в сегменте B2B.

«Шеринг позволяет бизнесу экономить на закупке и обслуживании, гарантирует чистоту и безопасность, а также снижает нагрузку на экологию за счет продления жизненного цикла вещей. В России пока не раскрыт до конца весь потенциал этой модели», – заметил генеральный директор сервиса Николай Стотыка.