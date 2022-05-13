Татарстан вошел в топ-10 регионов России по количеству вакансий для медсестер – на республику приходится 4% предложений от общего числа вакансий для медсестер в России, опубликованных работодателями с начала года. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«С начала года работодатели разместили около 900 профильных предложений для соискателей Татарстана. Половина из них приходится на Казань, 15% — на Набережные Челны, по 5% — на Альметьевск и Нижнекамск», — сказано в сообщении.

Средний уровень предлагаемой заработной платы для медсестер в целом по Татарстану с начала года составил 30 тыс. рублей, что на 1 тыс. рублей больше, чем годом ранее. В Казани средняя зарплата для данных специалистов с начала года составила 30 тыс. рублей, в Набережных Челнах – 29 тыс., в Нижнекамске – 28,5 тыс., в Альметьевске – 28,9 тыс., в Елабуге – 28 тыс. рублей. Наиболее низкий уровень зарплат в Чистополе и Бугульме, где соискателям предлагают по 22,2 тыс. рублей в месяц. При этом в целом по России средняя предлагаемая зарплата для медсестер находится на уровне 35 тыс. рублей.