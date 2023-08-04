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Татарстан вошел в топ-10 регионов России по количеству физлиц с брокерскими счетами
По итогам июля Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по количеству физлиц, имеющих брокерские счета на бирже. Республика заняла в этом рейтинге шестое место, сообщается на сайте Мосбиржи.
В Татарстане насчитывается 816 тыс. физлиц с брокерскими счетами. На первом месте по этому показателю – Москва (2, 32 млн), на втором – Московская область (1,49 млн). Помимо этого, впереди Татарстана оказались Санкт-Петербург, Краснодарский край, Башкирия, Свердловская область.
В десятку вошли также Ростовская, Челябинская, Самарская области.
В целом объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в июле составил 76,9 млрд рублей, на рынке акций – 9,2 млрд рублей, а число частных клиентов, совершавших в прошедший месяц сделки, превысило 3 млн человек, сообщает Мосбиржа.
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