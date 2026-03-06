Татарстан вошел в топ-10 регионов России по числу новых спа-салонов

Республика Татарстан вошла в десятку регионов России по числу новых спа-салонов, бань и массажных студий. За год в республике зарегистрировали 129 таких компаний, следует из исследования аналитиков проекта «Контур.Фокус», которыми делится «РИА Новости».

По данным аналитиков, больше всего новых компаний в этой сфере появилось в Москве. С марта 2025 года по март 2026-го там зарегистрировали 592 предприятия. На втором месте оказалась Московская область, где за тот же период открылось 433 компании. Третью позицию занял Санкт-Петербург – там появилось 217 новых участников рынка.

Далее в рейтинге следуют Краснодарский край, где зарегистрировали 190 компаний, и Башкирия – 185 предприятий.

За ними расположились Ростовская область с 173 новыми компаниями и Свердловская область, где открылось 131 предприятие. Следом идет Республика Татарстан с 129 регистрациями. В десятку также вошли Новосибирская область (114 компаний) и Челябинская область (106 компаний).

Аналитики пояснили, что лидерство Москвы связано с высоким спросом на подобные услуги и высокой платежеспособностью жителей столицы. По их оценке, тенденцию постепенно подхватывают и другие регионы – в частности, Краснодарский край с устойчивым туристическим потоком и Башкирия, которая набирает популярность в сфере внутреннего туризма.

Если рассматривать динамику по всей стране, то с марта 2025 года по март 2026 года количество компаний в сфере спа-услуг, бань и массажных салонов выросло на 10,4% и достигло 22 015 предприятий.

При этом регистраций оказалось значительно больше, чем ликвидаций: за год в отрасли появилось 4 755 новых компаний, тогда как закрылись 2 689.

Больше всего ликвидаций произошло в тех же регионах, где наблюдается наибольшая активность по открытию бизнеса. Так, в Москве за год прекратили работу 312 компаний, в Московской области – 219, в Краснодарском крае – 115, в Санкт-Петербурге – 115, а в Башкирии – 109.