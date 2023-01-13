Татарстан вошел в топ-10 регионов России по цифровизации МСП в 2022 году

Татарстан оказался среди регионов-лидеров по итогам цифровизации малых и средних предприятий в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Так, были составлены рейтинги по трем направлениям — топ-10 регионов по количеству субъектов МСП, купивших ПО со скидкой 50% (Татарстан оказался на пятом месте), по количеству приобретенного ПО (республика на 4-м месте) и по охвату от всех МСП региона.

«Переход на российское ПО является одной из основных мер поддержки и дальнейшего развития ИТ-отрасли. Это важный фактор безопасности не только страны, но и каждого предприятия. Программа цифровизации МСП стала эффективной мерой поддержки, простимулировавшей переход компаний на отечественные решения и поддержавшей российские ИТ-компании», — отметил глава цифрового ведомства РТ Айрат Хайруллин.

Программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса запущена Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».