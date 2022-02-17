Татарстан вошел в топ-10 регионов России, где в 2021 году собрали больше всего налогов

Татарстан стал шестым среди регионов России по объему собранных в 2021 году налогов. Это следует из исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет газета «Известия».

На республику пришлось 3,9% всех налоговых поступлений. Ее опередили Москва с 16,8% налогов, Ханты-Мансийский (14,4%) и Ямало-Ненецкий (6,7%) автономные округа, Санкт-Петербург (5%) и Московская область (4,8%).

Кроме того, в топ-10 вошли Самарская область (2,9% поступлений), Красноярский край (2,8%), Пермский край (2,2%) и Иркутская область (2,1%). Таким образом, в десяти ведущих регионах было собрано 61,5% всех налогов (17,54 трлн рублей), отмечает издание.

В трех субъектах Федерации — Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — поступления в региональные бюджеты превысили суммы, перечисленные в федеральную казну. Это было обусловлено высокими суммами налога на прибыль бизнеса и НДФЛ. В других регионах налоги на добычу полезных ископаемых и НДС превысили региональную часть сборов, пояснили аналитики.

Всего за 2021 год в России собрали 28,53 трлн рублей налогов и сборов — на 35,8% больше, чем в 2020 году (21 трлн). Из них в федеральный бюджет поступило 15,88 трлн рублей, а в консолидированные бюджеты регионов — 12,65 трлн.