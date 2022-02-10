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Экология
10 февраля 2022  18:25
Наталья Рыбакова

Татарстан вошел в ТОП-10 регионов России ESG-рэнкинга

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Республика Татарстан заняла четвертое место среди регионов России в ESG-рейтинге, составленном агентством RAEX-Europe. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Агентство представило обновленный рэнкинг, который охватывает 155 российских компаний из 24 различных отраслей и секторов экономики. В этом списке Республика Татарстан на четвертом месте», — сказано в сообщении.

Европейское рейтинговое агентство RAEX-Europe третий год подряд составляет ESG-рейтинг регионов России, позволяющий оценить экологические и социальные риски, а также качество государственного управления. Аналитики агентства оценивают деятельность компаний по индикаторам, которые отражают три основных блока: воздействие на окружающую среду, персонал и местные сообщества, а также раскрытие информации и управление. 

Рейтинг ESG основан на принципе совмещения уровня подверженности риску и оценки эффективности его нивелирования.

#Минэкологии РТ
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