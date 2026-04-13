Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ по числу многодетных семей

Татарстан занял шестое место в рейтинге регионов РФ по количеству многодетных семей.





В настоящее время в РТ насчитывается 667 таких семей, в которых проживают 2322 ребенка. Соответствующие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.

Лидером рейтинга стала Москва, где насчитывается почти 5 тысяч многодетных семей. На втором месте оказалась Московская область – 4090 семей. Тройку замыкает Краснодарский край – 2841.

В пятерку лучших также вошли Дагестан и Чечня. При этом в республиках Северного Кавказа средний показатель по количеству детей в семье выше, чем в Москве.

За первый квартал 2026 года в России родились почти 75 тысяч детей, которые стали в своих семьях третьими, четвертыми и так далее. Из них 44 951 ребенок – третьи, 18 257 – четвертые, 11 071 – пятые и последующие. В январе появились на свет 27 439 таких детей, в феврале – 24 488, а в марте — 22 352.

Напомним, многодетной считается семья, в которой воспитывается три и более ребенка.