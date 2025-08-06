Татарстан вошел в топ-10 регионов по заявкам на конкурс «Знание.Лектор-2025»

Республика Татарстан вошла в десятку лидеров по числу заявок на участие в пятом сезоне всероссийского конкурса «Знание.Лектор-2025». Как сообщает пресс-служба Российского общества «Знание», всего в этом году поступило рекордное количество заявок — 20 607, из которых 543 пришли от представителей Татарстана.

Татарстан занял шестое место по России и второе в Приволжском федеральном округе.

Наибольшую активность татарстанские участники проявили в таких номинациях, как «Карьера и саморазвитие», «Экономика» и «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность». В последней номинации республику представляет телеведущая и редактор новостей телеканала «Россия 24» в Казани Гузель Зайнакова.

Она известна своими командировками в Донбасс и Луганскую Народную Республику, авторством документальных проектов, в том числе фильмов «Как я была на войне» и «Открытый миру Грозный», а также участием в проекте «Тотальный диктант» в качестве диктора. На конкурсе Зайнакова планирует рассказать о работе на телевидении и значении патриотического воспитания молодежи.

В номинации «Карьера и саморазвитие» от Татарстана выступает генеральный директор Татарстанского регионального молодежного фонда «Сәләт» Элина Насибуллина.

За вклад в развитие молодежной политики она была отмечена Серебряным знаком отличия Министерства по делам молодежи РТ и благодарственными письмами от Раиса Татарстана и других органов власти. На своих лекциях Насибуллина будет делиться опытом управления командой, балансом между работой и личной жизнью, а также навыками эффективной коммуникации.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что конкурс вновь побил рекорд по количеству заявок, что, по его словам, свидетельствует о росте интереса к просветительской деятельности. Он подчеркнул, что конкурс помогает выявлять новых лекторов и вовлекать их в общественно значимую работу по передаче знаний. По его словам, все победители войдут в лекторское сообщество общества «Знание».

Особое внимание в этом сезоне уделено участникам, имеющим опыт участия в специальной военной операции. Таких в конкурсе – 19 человек. Они проводят мастер-классы по тактической медицине, обучают психологической поддержке и организуют военно-спортивные лагеря. Их лекции охватывают широкий спектр тем, среди которых также СВО и достижения российских ученых.

В конкурсе участвуют и представители силовых структур – от сотрудников Росгвардии до разведчиков ГРУ. Многие из них также оказывают помощь на гражданском фронте: вывозят людей с обстреливаемых территорий, доставляют гуманитарную помощь, создают логистические узлы, шьют белье для госпиталей, плетут маскировочные сети и даже используют 3D-принтеры для производства необходимых вещей.

Участники конкурса активно вовлечены в благотворительность: они помогают больным детям и пожилым, работают с приютами для животных, устраивают донорские акции, восстанавливают памятные места и консультируют нуждающихся. Более двух тысяч лекторов участвуют в таких инициативах на постоянной основе.

128 конкурсантов имеют ученые степени. Среди них — инженеры, хирурги, специалисты редких профессий и обладатели патентов. Один из участников разработал первые в России очки дополненной и смешанной реальности, другой возглавляет НИЛ по захоронению радиоактивных отходов.

География участников обширна – заявки пришли из 3 800 населенных пунктов, включая деревни с численностью менее 1000 жителей. Самому младшему участнику – 14 лет, старшему – 70. Более 200 конкурсантов – многодетные родители.

Наиболее востребованной номинацией у россиян стала «Карьера и саморазвитие». До 28 сентября также продолжается приём заявок в специальную номинацию «Лучший преподаватель курса "Основы российской государственности"», учреждённую при поддержке Минобрнауки РФ. В рамках этой категории участникам предложено выбрать одну из десяти тематик, касающихся ключевых аспектов российской государственности.

Конкурс «Знание.Лектор» проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и служит платформой для развития просветительской среды в стране. За пять лет его участниками стали 62 тысячи человек из 89 регионов России. Всего проведено более 16 тысяч лекций. Информационным партнёром конкурса выступает телерадиокомпания «Звезда».