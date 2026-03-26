Татарстан вошел в топ-10 регионов по объему выданных льготных ипотек в феврале

В феврале 2026 года жители Татарстана оформили 666 льготных ипотечных кредитов на общую сумму 3,83 млрд рублей, что позволило республике войти в топ-10 регионов по объему выдач. Средний размер кредита составил 5,75 млн рублей, а средний срок – 336 месяцев (28 лет). Об этом свидетельствуют данные Объединенного Кредитного Бюро.

При этом количество выдач в республике сократилось на 70% по сравнению с январем, когда было оформлено 2 216 кредитов на 12,8 млрд рублей.

В целом по стране в феврале банки выдали 22,26 тыс. льготных ипотек на общую сумму 127,99 млрд рублей, что на 62% меньше января (57,89 тыс. кредитов на 337,83 млрд рублей) и на 35% ниже февральского показателя 2025 года (34,07 тыс. ипотек на 191,67 млрд рублей).

Средний размер кредита составил 5,75 млн рублей, средний срок – 310 месяцев (25 лет 10 месяцев). Полная стоимость кредита (ПСК) осталась практически на прежнем уровне – 16,66%.

За первые два месяца 2026 года россияне оформили 80,15 тыс. льготных ипотек на 465,82 млрд рублей, что на 62% больше по количеству и на 66% по объему по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (49,42 тыс. кредитов на 280,50 млрд рублей).

В региональном аспекте темпы льготного ипотечного кредитования в феврале сократились почти по всей России, кроме регионов, охваченных программой «Дальневосточная ипотека».

Самые крупные льготные ипотечные кредиты выдавались в феврале в Москве – в среднем 8,77 млн руб., Московской области – 7,73 млн руб., Санкт-Петербурге – 7,27 млн руб. Самый длительный средний срок выдачи – в Астраханской области – 344 месяца (28 лет 8 месяцев), а самый короткий – в Магаданской области, 229 месяцев (19 лет 1 месяц).