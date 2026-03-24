Общество 24 марта 2026 09:46

Татарстан вошел в топ-10 регионов по медиаактивности вузов в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан заняла шестое место в рейтинге регионов России по медиаактивности вузов по итогам 2025 года, следует из исследования РИА Новости.

Суммарный индекс региона составил 142 пункта, при этом позиция Татарстана в рейтинге не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Среднее значение индекса – 7,9.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Пермский край. В первую десятку также вошли Свердловская, Новосибирская, Томская, Нижегородская, Саратовская и Ростовская области.

Рейтинг формировался исходя из суммарных интегральных индексов вузов в каждом регионе с учетом их количества.

Особенностью исследования 2025 года стало появление в нем высших учебных заведений из исторических возвращенных территорий.

Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
