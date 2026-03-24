Татарстан вошел в топ-10 регионов по медиаактивности вузов в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан заняла шестое место в рейтинге регионов России по медиаактивности вузов по итогам 2025 года, следует из исследования РИА Новости.

Суммарный индекс региона составил 142 пункта, при этом позиция Татарстана в рейтинге не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Среднее значение индекса – 7,9.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Пермский край. В первую десятку также вошли Свердловская, Новосибирская, Томская, Нижегородская, Саратовская и Ростовская области.

Рейтинг формировался исходя из суммарных интегральных индексов вузов в каждом регионе с учетом их количества.

Особенностью исследования 2025 года стало появление в нем высших учебных заведений из исторических возвращенных территорий.