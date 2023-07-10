Татарстан вошел в топ-10 регионов по эффективности промышленной политики

Татарстан занял шестое место среди регионов России по эффективности промышленной политики в 2022 году. Результаты рейтинга стали известны на «Иннопроме-2023», который проходит в Екатеринбурге.

«При этом лидер рейтинга сменился — в прошлом году первое место занимал Башкортостан, теперь верхние строчки за Москвой и Московской областью», — говорится в телеграм-канале Минпромторга республики.

Согласно исследованию Министерства промышленности России, пятерку лучших составили Москва и область, Башкирия, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Фото: телеграм-канал Минпромторга Татарстана