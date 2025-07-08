Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу заявок на «Знание.Премия – 2025»

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Республика Татарстан заняла 10-е место в промежуточном рейтинге регионов по количеству поданных заявок на просветительскую премию «Знание.Премия – 2025». Как сообщило Российское общество «Знание», количество соискателей по всей стране уже превысило 10 тысяч, а подача заявок продолжается до сентября.

От Татарстана в проекте участвуют 203 просветителя. Это позволило региону занять 10-е место по России и второе – в Приволжском федеральном округе. Наибольшее количество заявок поступило в номинациях: «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «За вклад в просвещение в сфере “Обучение и наставничество”», а также «За вклад в сохранение традиционных ценностей».

В номинации «За вклад в просвещение в сфере “Культура и искусство”» Татарстан представляет Международная независимая литературная премия «Глаголица», учрежденная Благотворительным фондом «Счастливые истории». С 2013 года этот уникальный проект способствует популяризации чтения и сохранению русского языка, принимая работы авторов от 10 до 17 лет, пишущих на русском и татарском языках.

В рамках премии проводится не только конкурсный отбор, но и литературная смена в Казани для 130 финалистов, мастер-классы с профессиональными писателями и театральные спектакли с участием юных авторов. За 12 лет в проекте приняли участие свыше 15 тысяч детей из России и 31 страны, включая Индию и Китай.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

В этой же номинации участвует Валерия Васильева – хореограф-постановщик и преподаватель Детской хореографической школы города Набережные Челны. В 2024-2025 годах она создала цикл постановок, раскрывающих через танец темы патриотизма, культурного наследия и любви к родине.

Ее номера, исполняемые детьми разных возрастов, посвящены, в том числе, 80-летию Победы. Юные танцоры уже участвовали в республиканском фестивале «Созвездие-Йолдызлык», театрализованном представлении «На наших знаменах начертано слово Победа!» и готовятся к международному конкурсу «Полет» в Москве.

Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль сообщил, что традиционно номинации охватывают широкий спектр тем – от науки и культуры до здоровья и экономики. Он подчеркнул, что наибольшее количество заявок поступило в номинацию «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества», что, по его мнению, говорит о глубоком уважении россиян к героическому прошлому и желании передавать его следующим поколениям.

В этом году у участников из Татарстана появится новая возможность – получить именные сертификаты, а также претендовать на региональную награду, которую вручат лучшему просветителю и проекту республики.

Финальный список претендентов на победу будет сформирован Экспертным советом, в состав которого войдут и представители Татарстана: ученые, госдеятели, общественные деятели, руководители компаний и молодежных организаций. Победителей наградят на торжественной церемонии в Москве с участием первых лиц государства.