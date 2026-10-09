Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу выигрышных лотерейных билетов

Жители Татарстана за год купили на почте более 386 тыс. выигрышных лотерейных билетов. Республика заняла девятое место в общероссийском рейтинге и девятое место по общей сумме выигрышей. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

К Всемирному дню почты, который отмечается 9 октября, «Национальная Лотерея» проанализировала статистику по выигрышным билетам бренда, приобретенным в отделениях Почты России. С 9 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года в почтовых отделениях Татарстана было куплено свыше 386 тыс. выигрышных билетов. Билеты, приобретенные в отделениях Почты России, принесли жителям региона более 64 млн рублей.

Лидерами по количеству выигрышных билетов стали Москва (более 1 млн), Ленинградская область (свыше 934 тыс.), Московская область (более 825 тыс.), Краснодарский край (654 тыс.), Свердловская область (почти 481 тыс.), Самарская область (444 тыс.), Ростовская область (почти 442 тыс.), Красноярский край (порядка 390 тыс.), Республика Татарстан (свыше 386 тыс.) и Республика Башкортостан (более 360 тыс.).

Всего за указанный период в отделениях Почты России по всей стране выиграли 16 млн билетов «Национальной Лотереи» на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей. Выигрыши от 100 тыс. до 1 млн рублей включительно принесли 239 билетов, от 1 до 10 млн рублей – 14 билетов, более 10 млн рублей – 3 билета.

Рекордный выигрыш составил 58 млн рублей – столько принес билет новогоднего тиража лотереи «Мечталлион», приобретенный на почте в Томской области.