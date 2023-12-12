Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу участников конкурса на знание Конституции РФ

Участниками организованного партией «Единая Россия» к 30-летию Конституции РФ конкурса на знание Основного закона страны стали 384 614 жителей Татарстана. Благодаря этому республика вошла в топ-10 регионов по числу конкурсантов. Сто ставших победителями татарстанцев получат памятные призы, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

Всего участниками конкурс стали почти 14,5 млн человек. «<…> очень внушительная цифра. В Московской области свои знания о Конституции проверили почти 900 тыс. человек, в Краснодарском крае — 800 тыс., в Свердловской области — более 500 тыс., в Ростовской и Челябинской областях — почти по полмиллиона человек. Активны были жители Башкирии и Татарстана, Пермского и Ставропольского краев, Санкт-Петербурга», — рассказал о регионах-лидерах руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Участником тестирования мог стать любой желающий старше 18 лет. Необходимо было ответить на десять вопросов о Конституции. Пройти тест можно только один раз, причем система выбирала вопросы случайным образом. Победителей выбрали из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за наиболее короткое время.

«Участник, который ответил правильно на вопросы теста об Основном законе быстрее всех, получит автомобиль УАЗ. Все остальные — ценные призы и подарки», — пояснил Александр Сидякин.

Все федеральные победители получат свои награды до конца года. Каждый регион также определил до ста человек, справившихся с заданием быстрее всех. В ближайшее время отличившихся жителей Татарстана тоже отметят.

Всего «Единая Россия» провела более 1,5 тыс. различных мероприятий к 30-летию Конституции. Среди участников конкурса на знание Конституции был и участвующий в специальной военной операции на Украине (СВО) татарстанец, приехавший на родину в отпуск, замечают в партии.