Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу регистраций на олимпиаду «Я – профессионал»

По итогам 48-дневной регистрации на шестой сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» студенты подали более 669 тысяч заявок на участие в состязаниях. Из Татарстана поступило 19 тыс. 808 заявок – по этому показателю республика вошла в десятку лидеров. Победители олимпиады получат льготы при поступлении в вузы, а также призы в размере 300 тыс. рублей.

Олимпиада «Я – профессионал» является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Студенты могли подать заявку на одно или сразу несколько из 73 направлений, которые охватывают широкий круг профессиональных областей и включают технические, компьютерные, гуманитарные, социально-экономические, аграрные, медицинские и другие дисциплины – от дизайна до искусственного интеллекта.

«Все 48 дней мы двигались уверенно, набрав в итоге 669 тысяч 794 регистрации, что более чем на 45 тысяч больше, чем в прошлом году. В десятку лидеров по числу регистраций вошла Республика Татарстан», – отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара. По ее словам, самыми популярными направлениями среди студентов региона стали: «Лечебное дело и педиатрия» (1508 регистраций), «Математика» (671), «Реклама и связи с общественностью» (660), «Биология» (655) и «Экономика» (627)»

За время регистрации активнее всего заявки на олимпиаду подавали студенты пяти вузов Татарстана: Казанского федерального университета (4559 заявок), Казанского государственного медицинского университета (4556), Казанского государственного энергетического университета (2749), Казанского государственного аграрного университета (2040) и Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева-КАИ (1804), рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

«„Я — профессионал“ — это возможность раскрыть свой потенциал, выйти за рамки университетской аудитории и добиться больших высот. Я желаю участникам удачи», — добавил он.

Впереди участников олимпиады ждет отборочный онлайн-этап, который пройдет с 18 ноября по 4 декабря. О его итогах станет известно в конце декабря. Заключительный этап олимпиады пройдет с февраля по апрель 2023 года, а итоги состязаний подведут в мае.

Дипломанты «Я – профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.