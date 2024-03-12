Татарстан вошел в топ-10 регионов-лидеров по федпроекту «Чистая страна»

Татарстан вошел в число российских регионов-лидеров по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Об этом в интервью «Российской газете» заявил замглавы Минприроды РФ Мурад Керимов.

«Отмечу некоторых, самых активных, например, Московскую область, Забайкальский край, Кировскую, Оренбургскую, Омскую, Самарскую, Липецкую, Курскую области. Республики Башкортостан, Татарстан и Чечню», – сказал Керимов.

Он привел данные, согласно которым за пять лет реализации проекта в России убрали 128 несанкционированных свалок в границах городов и 80 опасных объектов, которые занимали 2,2 тыс. га земель.

В свою очередь в Минэкологии Татарстана назвали самые крупные объекты, по которым проводились работы в течение пяти лет реализации проекта. Так, с карты региона исчезла свалка в селе Прости Нижнекамского района. На ликвидацию было направлено 731,1 млн рублей. Была рекультивирована свалка в Мензелинске, ликвидирован огромный Самосыровский полигон. Проект рекультивации последнего объекта был разработан по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. На сегодня все работы завершены, проблема зловония, от которой страдали жители близ лежащих поселков, решена. На объекте внедрена система активной дегазации.

Также в рамках федерального проекта «Чистая страна» в прошлом году досрочно приступили к ликвидации второго участка загрязненных земель возле села Шемордан Сабинского района. В этом году все работы должны быть завершены – эта территория находится в числе 63 объектов, которые должны быть ликвидированы в 2024 году.

Министр экологии РТ Александр Шадриков сообщил, что «в Татарстане с 2019 года в рамках шести федеральных проектов нацпроекта “Экология” реализовано 30 мероприятий на общую сумму 17,6 млрд рублей». «На ближайшие два года — с 2024 по 2026 год предусмотрено еще восемь мероприятий на 5,7 млрд рублей», – отметил он.

В целом на природоохранные мероприятия в республике за шесть лет было направлено 60,5 млрд рублей. В результате предотвращен возможный ущерб на сумму более 65 млрд рублей.

Работы по ликвидации объектов накопленного вреда продолжаются. В послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин поставил задачу убрать до 2030 года не менее 50 самых опасных объектов. Это будет сделано уже в рамках в рамках нового федерального проекта «Генеральная уборка», отмечает «Российская газета».