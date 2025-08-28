Татарстан вошел в топ-10 регионов-лидеров по числу производителей школьных товаров в РФ

Республика Татарстан вошла в число регионов России с наибольшим количеством предприятий малого и среднего бизнеса, выпускающих школьные товары. В настоящее время в республике работают 116 компаний, специализирующихся на производстве продукции для школьников, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

В целом по стране насчитывается около 4,6 тысячи предприятий в данной сфере, и за последние три года их количество увеличилось примерно на 200. Наибольший рост наблюдается среди производителей оборудования для образовательного процесса, включая цифровые лаборатории и интерактивные экспонаты.

По объему выпуска школьной продукции лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что средний возраст компаний, работающих в этой сфере, составляет 10 лет, тогда как в целом по сектору малого и среднего предпринимательства этот показатель равен 7,5 годам. Такая устойчивость объясняется стабильным спросом на школьные товары, благодаря чему данная ниша продолжает развиваться.

Особенно заметный прирост продемонстрировали предприятия, выпускающие чемоданы и сумки, включая школьные портфели и рюкзаки – рост составил 18%. На втором месте – компании, производящие детское и школьное питание (+12%).

Сегодня в Татарстане действует свыше 180 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих рабочими местами около 830 тысяч человек, что составляет порядка 40% всех занятых в экономике региона.

Поддержка МСП в республике осуществляется Министерством экономики РТ и его институтами развития в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».