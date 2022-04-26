Татарстан вошел в топ-10 регионов для переезда на новую работу

Республика Татарстан вошла в топ-10 регионов, предпочтительных для переезда. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru

«В топ-10 регионов входят: Москва, которую выбрали 22% респондентов, Краснодарский край (16%), Санкт-Петербург (11%), Ленинградская область (5,9%), Калининградская область (5,7%), Московская область (5,5%), Республика Крым (4,1%), Алтайский край (2,4%), Республика Татарстан (2,3%), Приморский край (1,9%)», - сказано в сообщении

Популярность Татарстана среди соискателей, как потенциального региона для переезда, за последние два года выросла с 2% до 2,3%. В 2020 году республика также входила в топ-10 регионов наиболее привлекательных для релокации. В этом году республика сохранила свою позицию в данном рейтинге. Участников опроса в десятке указанных регионов привлекают комфортная городская среда уровень зарплат, а также комфортные климатические условия и хорошая экология.