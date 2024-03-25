Татарстан вошел в топ-10 регионов по производству сапог в России

Татарстан занял 6 место в рейтинге регионов России по объему производства обуви в 2023 году. По данным аналитиков госсистемы маркировки «Честный знак», в республике изготовили более 1,1 млн пар.

Первое место в топе заняла Москва (4,7 млн пар). На втором месте оказалась Московская область (3,2 млн пар), а третьем - Псковская область (2,5 млн пар). В топ-5 также попали Ставропольский край (1,3 млн пар) и Астраханская область (1,2 млн пар).

Добавим, что в Татарстане за год на 75% увеличилось и общее количество производителей обуви (в 2022-м было 29 производителей, а в 2023 году – уже 51). Объемы производства обуви за 2023-й выросли на 15%, а конкретно сапог в 2023-м произвели на 11% больше, чем в 2022 году.

При этом цены на сапоги в Татарстане в среднем снизились до 2 669 рублей за пару (-15%). Для сравнения: в 2023 году такая обувь стоила в республике около 3 123 рублей.