Татарстан вошел в топ-10 популярных туристических направлений России

Татарстан попал в десятку популярных туристических направлений России для отдыха летом, сообщает сервис бронирования отелей Tvil.ru.



Республика оказалась на девятом месте среди наиболее востребованных для летнего отдыха регионов РФ, опередив Калининградскую область. При этом более привлекательными для туристов оказались Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Карелия, Ставрополье, а также Ростовская и Московская области.



Замыкает десятку лидеров Башкортостан. Список регионов был составлен на основании данных бронирований жилья туристами на лето этого года.



Ранее Татарстан вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы.