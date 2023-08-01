Татарстан вошел в топ-10 регионов по финансированию малого и среднего бизнеса

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За первые шесть месяцев малый и средний бизнес (МСБ) в России с помощью поручительств Национальной гарантийной системы привлек 527 млрд рублей кредитных средств. В десятку регионов с наибольшим уровнем финансирования вошел и Татарстан (16,6 млрд рублей). Об этом сообщает РИА Новости.

Также в список, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Московская (29,1 млрд), Нижегородская (24,8 млрд) и Свердловская (21,5 млрд), Новосибирская (18,8 млрд), Челябинская (14 млрд) области. В конце списка расположились Башкортостан и Ростовская область (по 13,5 млрд рублей).

По данным Корпорации МСП, которая является оператором Национальной гарантийной системы, текущие показатели финансирования по регионам РФ в этом году превышают аналогичные прошлогодние на 225,1 млрд рублей (74,6%). Большая часть из них приходится на микропредприятия. Общий объем средств, привлеченный ими, составляет в общей сложности 250,3 млрд рублей. На долю малого бизнеса приходится 205,7 млрд, а средние предприятия привлекли 71 млрд рублей.