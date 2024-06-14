Татарстан вошел в топ-10 по числу дипломантов олимпиады «Я — профессионал»

Татарстан вошел в топ-10 по числу дипломантов седьмого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» — из 3 872 дипломантов 87 человек учатся в вузах республики. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Студенты Республики Татарстан особенно активно проявили себя в дисциплинах „Лечебное дело и педиатрия“ (восемь дипломантов), „Агропромышленный комплекс (Агрономия)“, „История и культура России“, „Реклама и связи с общественностью“ и „Языкознание и литературоведение“ — по шесть дипломантов в каждом из указанных направлений», — рассказал первый заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Всего в седьмом сезоне олимпиада прошла по 73 направлениям, включая робототехнику, стратегическое управление проектами, креативные индустрии, фотоника. Она реализуется совместно с 35 ведущими вузами и более чем 600 лидирующими работодателями страны. Дипломанты VII сезона представляют 376 университетов и филиалов, среди которых — учебные заведения РТ.

«Студенты Республики Татарстан ежегодно доказывают свою готовность к работе над укреплением экономики России, — отметила руководитель олимпиады Валерия Касамара. — В VII сезоне среди вузов и филиалов региона по числу дипломантов лидируют Казанский (Приволжский) федеральный университет (37 дипломов), Казанский ГМУ Минздрава России (16) и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (8)».

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