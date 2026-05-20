Общество 20 мая 2026 16:36

Татарстан вошел в топ-10 направлений для отдыха на День России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан вошел в десятку самых популярных направлений на июньские праздники, заняв седьмое место среди всех регионов России. На долю республики приходится 4% от общего числа бронирований по стране. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты сервиса «Островок».

В столице республики – Казани – количество бронирований выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего в Татарстан на длинные июньские выходные приезжают пары без детей – их доля составляет 49%. Еще 21% путешественников отправляются в поездки с детьми, 17% бронирований приходится на компании друзей, а 13% – на одиночных туристов.

Наиболее востребованным вариантом размещения в республике стали апартаменты – на них приходится 41% всех бронирований. Еще 27% туристов выбирают отели без звезд, причем спрос на такой формат размещения вырос на 5% год к году.

Трехзвездочные гостиницы занимают 12% рынка, четырехзвездочные – 7%. На двухзвездочные отели приходится 4% бронирований, на гостевые дома и хостелы – по 3%. Доля однозвездочных и пятизвездочных гостиниц составила по 1%.

При этом жители Татарстана на выходные в честь Дня России преимущественно выбирают путешествия по стране: на российские направления приходится 85% бронирований, на зарубежные – 15%.

Самыми популярными внутренними направлениями у татарстанцев стали Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Геленджик и Сириус.

Среди зарубежных направлений в топ-5 вошли Абхазия, Белоруссия, Армения, Узбекистан и Грузия.

#Туризм #путешествия по россии #рейтинг путешествий
