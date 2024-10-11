Татарстан вошел в список регионов с высоким уровнем конкуренции в закупках

Республика Татарстан вошла в список регионов с высоким уровнем конкуренции в закупках по итогам 2023 года. Об этом руководитель ФАС России Максим Шаскольский рассказал в ходе III Всероссийской конференции в сфере закупок.

В число лидеров также вошли Вологодская, Воронежская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская, Тюменская и Ульяновская области.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам, данный рейтинг составлен по результатам анализа мониторинга и оценки конкуренции в системе государственного заказа, проведённого центральным аппаратом ФАС России. Система позволяет анализировать конкурентную среду в каждом регионе по нескольким показателям.

«Сейчас особенно важна работа, направленная на исключение нарушений и соблюдение баланса интересов заказчиков и исполнителей государственного заказа. Именно поэтому одним из основных принципов работы нашего ведомства является обеспечение прозрачности и конкуренции, что позволяет заказчикам выбирать лучшие условия для заключения контракта в рамках закупочных процедур в целях реализации поставленных перед ними задач и эффективного расходования бюджетных средств», - прокомментировал председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Государственным комитетом РТ по закупкам с начала 2024 года проведено 513 централизованных закупок. Они были реализованы в формате открытых конкурсов, аукционов в электронной форме и запросов котировок. Для заказчиков приобретались транспортные средства, компьютерная техника и сетевое оборудование, картриджи, изделия легкой промышленности, инновационная нанотехнологическая продукция и многое другое. Общая сумма приобретенных товаров и услуг составила более 3 млрд 158 млн рублей.