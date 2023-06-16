Татарстан вошел в шестерку лидеров по числу стобалльников ЕГЭ в 2022 году

В 2022 году Татарстан вошел в лидеры по числу стобалльников среди участников ЕГЭ. При этом чаще всего выпускники сдавали на высший балл экзамены по русскому языку и литературе. Об этом говорится в докладе, подготовленном Правительством России.

В целом по стране в прошлом учебном году зарегистрировано 6823 стобалльных результата, что более чем на 1,5 тыс. меньше, чем годом ранее. Помимо Татарстана, в лидерах по таким работам оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Краснодарский край.

Как отмечается в докладе, наиболее популярными предметами по выбору на ГИА стали обществознание, которое выбрало почти 60% выпускников, география — 40,6% и ИКТ — 35,5%.