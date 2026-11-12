Татарстан вошел в пятерку самых некурящих регионов России

Татарстан стал одним из пяти регионов, жители которых курят меньше всего. Это следует из рейтинга Минздрава России за октябрь 2026 года, о котором сообщает РИА Новости.

Меньше всего курят жители Чечни – в регионе всего 0,25% курящих жителей. Следом идут Краснодарский край с 4,4% курящих и Ингушетия – с 5,94%. Замыкают пятерку Татарстан и Дагестан с 7,75% и 8,77% курящих жителей соответственно.

Среди других наименее курящих регионов России – Ямало-Ненецкий автономный округ, Северная Осетия, Мордовия, Чувашия и Калужская область.

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