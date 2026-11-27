Татарстан вошел в пятерку регионов России с наибольшим объемом розничного кредитования. В октябре жители республики оформили 116,54 тыс. кредитов на 38,75 млрд рублей. По этому показателю регион занял пятое место, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые приводит ТАСС.

Лидером рейтинга стала Москва: там выдали 302,78 тыс. кредитов на 118,09 млрд рублей. На втором месте – Московская область с 262,14 тыс. кредитов на 86,85 млрд рублей, на третьем – Санкт-Петербург (154,59 тыс. кредитов на 55,45 млрд рублей). Четвертую строчку занял Краснодарский край, где оформили 189,32 тыс. кредитов на 41,68 млрд рублей.

Всего в октябре россияне получили 4,46 млн розничных кредитов – это максимум за последние два года. По сравнению с сентябрем количество выдач выросло на 1%, а в годовом выражении – на 26%.

При этом общий объем кредитования за месяц сократился на 24% и составил 1,14 трлн рублей. Годовое снижение достигло 4%.

В структуре выдач лидером стали кредиты наличными: на них пришлось 41,2% от общего объема против 31,6% в сентябре. Доля ипотеки, напротив, снизилась с 44,2% до 26,3%. Также выросла доля автокредитов – с 12% до 16,7%, кредитных карт – с 11,1% до 14,3% и POS-кредитов – с 1,1% до 1,5%.

За январь – октябрь 2026 года россияне оформили 39,01 млн розничных кредитов на 11,55 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач увеличилось на 28%, а их общий объем – на 31%.