Татарстан вошел в пятерку регионов России по объему инвестиций

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан вошел в пятерку регионов России, привлекших больше всего инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2026 года. Вместе с Москвой, Ленинградской областью, Красноярским краем и Ханты-Мансийским автономным округом республика обеспечила более 6,6 трлн рублей вложений – около 40% от общероссийского объема. При этом в целом по стране инвестиции за год сократились на 10%, выяснили «Известия».

Эксперты связывают устойчивость инвестиционной активности в Татарстане с реализацией крупных проектов. Значительные вложения также приходятся на Москву и Ленинградскую область, а в Сибири и на Урале инвестиции поддерживает развитие нефтегазовых и золоторудных месторождений.

По данным издания, четыре из пяти регионов-лидеров сохранили рост вложений. Снижение зафиксировали только в Ханты-Мансийском автономном округе – на 11,7%.

В целом по России инвестиции в основной капитал за январь – июнь уменьшились на 10%. Для сравнения, в 2025 году спад составил 2,3%. В первом полугодии объем вложений при этом превысил 16,2 трлн рублей. Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, во второй половине года ситуация может улучшиться: по итогам 2026 года инвестиции могут оказаться на 5,4% ниже уровня прошлого года.

Среди причин спада эксперты называют высокую ключевую ставку, дорогие кредиты, геополитическую неопределенность и сложности с привлечением инвесторов. В 2022–2024 годах компании активно вкладывались в импортозамещение, модернизацию производств и перестройку логистики, что создало высокую базу для дальнейшего роста.

Кроме того, часть крупных проектов перешла от строительства к вводу мощностей.

На инвестиционную активность влияет и стоимость заемных средств. При высокой ключевой ставке бизнесу зачастую выгоднее держать деньги на депозитах или вкладывать их в облигации, чем расширять производство. Дополнительные риски создают санкционное давление, колебания курса рубля и неопределенность сроков снижения ставок. Эксперты также отмечают рост числа убыточных компаний.

Снижение вложений может привести к старению производственных мощностей, снижению конкурентоспособности предприятий и замедлению создания новых рабочих мест. Вместе с тем спад не всегда означает ухудшение экономической ситуации: если он связан с завершением крупных проектов, созданные мощности продолжают работать и обеспечивать налоговые поступления и занятость.

Для привлечения капитала власти разрабатывают новые механизмы. С января 2026 года на Дальнем Востоке действует международная территория опережающего развития, предназначенная для совместных проектов с иностранными партнерами.

Также планируется создать Восточный финансовый центр на острове Русский в Приморском крае, который позволит зарубежным инвесторам напрямую вкладывать средства в российские активы и проводить сделки не только в рублях, но и в иностранной валюте.

По оценке эксперта Антона Никитина, в первые два года эти механизмы могут привлечь до 500 млрд рублей, а в дальнейшем объем инвестиций способен вырасти в несколько раз.