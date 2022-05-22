Татарстан вошел в пятерку регионов-производителей «честного» мороженого

Татарстан является одним из регионов, где производители мороженого наиболее строго придерживаются новых правил маркировки молочной продукции. По этому показателю республика входит в топ-5 регионов по всей стране и лидирует в Приволжском федеральном округе (ПФО).

В РТ производится 5,5% от всего официально зарегистрированного объема мороженого в стране, уточняет пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.

Всего в республике работают 2 предприятия по выпуску данной категории молочной продукции: «Челны Холод», Фабрика мороженого «Славица».

На первом месте по выпуску мороженого расположилась Москва, второе занимает Московская область, третье – Краснодарский край, четвертое – Татарстан, замыкает топ-5 Нижегородская область.

В министерстве подчеркивают, что в Татарстане производители в установленные сроки ввели использование средств обязательной идентификации.

С помощью мобильного приложения покупатели могут прямо в магазине проверить подлинность товаров.

