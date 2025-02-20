Татарстан вошел в пятерку регионов, лидирующих по вводу нежилых зданий, с результатом в 1,8 млн квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Среди регионов — лидеров по вводу „нежилья» следует отметить Московскую область (5,2 млн кв. м) и город Москву (3,5 млн кв. м), Краснодарский край (2,4 млн кв. м), город Санкт-Петербург (2,2 млн кв. м) и Республику Татарстан (1,8 млн кв. м)», — сообщил глава минстроя РФ Ирек Файзуллин.

По коммерческой недвижимости республика заняла 6-е место. Всего в 2024 году в Татарстане ввели 0,31 млн кв. м. таких объектов.

«Для регионов развитие коммерческой недвижимости особенно важно, поскольку благодаря этому на территории приходят крупные инвестиции и они могут активно развиваться. Это говорит о том, что для компаний в этих регионах создан комфортный инвестиционный климат и другие привлекательные условия для развития бизнеса», – подчеркнула директор Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Всего же в 2024 году в России по завершившемуся нацпроекту «Жилье и городская среда» ввели более 38 млн кв. м нежилой недвижимости. Это на 7,7% больше, чем в прошлом году, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» является преемником нацпроекта «Жилье и городская среда» и в том числе нацелен на строительство качественного жилья в сочетании с удобной городской средой, что привлекает как жителей, так и инвесторов», – подытожил вице-премьер.