Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по числу МСП в сфере производства БПЛА

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по числу малых и средних предприятий, занятых в производстве беспилотников и их комплектующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпорации МСП.

После корректировки Федеральной налоговой службой реестра МСП в июле число таких предприятий в России составило 607. Общее число производителей БАС в стране с учетом крупного бизнеса достигает 858.

Наибольшая концентрация таких предприятий наблюдается в Москве (27%), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%), Самарской области (5%), а также в Ростовской области и Татарстане – по 4%. Таким образом, республика занимает пятое место в стране по этому показателю.

Также отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество МСП в секторе БПЛА выросло на 15%, в то время как общий рост числа малых и средних предприятий составил 3,3%.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич добавил, что в среднем в таких компаниях работает 16–17 человек, что свидетельствует о развитии компетенций и высокой адаптивности в условиях растущего спроса.

«Безусловно, это связано с постоянно растущим спросом на продукцию, высокой адаптивностью малого бизнеса в ответ на новые вызовы и развитием компетенций в этой сфере у российских МСП, которые продолжают составлять более 70% от всех производителей беспилотников в стране», – цитирует издание слова гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Всего за последние три года почти треть производителей беспилотников среди МСП воспользовались господдержкой, получив через Национальную гарантийную систему более 1,4 млрд рублей, сообщил Исаевич.