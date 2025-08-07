news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 7 августа 2025 14:37

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по числу МСП в сфере производства БПЛА

Читайте нас в
Телеграм
Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по числу МСП в сфере производства БПЛА
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по числу малых и средних предприятий, занятых в производстве беспилотников и их комплектующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпорации МСП.

После корректировки Федеральной налоговой службой реестра МСП в июле число таких предприятий в России составило 607. Общее число производителей БАС в стране с учетом крупного бизнеса достигает 858.

Наибольшая концентрация таких предприятий наблюдается в Москве (27%), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%), Самарской области (5%), а также в Ростовской области и Татарстане – по 4%. Таким образом, республика занимает пятое место в стране по этому показателю.

Также отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество МСП в секторе БПЛА выросло на 15%, в то время как общий рост числа малых и средних предприятий составил 3,3%.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич добавил, что в среднем в таких компаниях работает 16–17 человек, что свидетельствует о развитии компетенций и высокой адаптивности в условиях растущего спроса.

«Безусловно, это связано с постоянно растущим спросом на продукцию, высокой адаптивностью малого бизнеса в ответ на новые вызовы и развитием компетенций в этой сфере у российских МСП, которые продолжают составлять более 70% от всех производителей беспилотников в стране», – цитирует издание слова гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Всего за последние три года почти треть производителей беспилотников среди МСП воспользовались господдержкой, получив через Национальную гарантийную систему более 1,4 млрд рублей, сообщил Исаевич.

#мсп #бпла
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

6 августа 2025
Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

6 августа 2025