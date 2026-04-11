Татарстан вошел в пятерку регионов – лидеров по числу МСП в космической отрасли

Республика Татарстан заняла четвертое место среди регионов России по количеству малых и средних предприятий, работающих в космической отрасли. В РТ находятся 7% таких МСП, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

При этом почти треть российских малых и средних предприятий, занятых в космической сфере, зарегистрированы в Москве (31%). Вторым регионом по их численности является Московская область – 12%. Еще 8% работают в Санкт-Петербурге.

Отличительной чертой таких предприятий в России является высокий средний возраст бизнеса. По данным Корпорации МСП, он составляет почти девять лет. Это заметно больше, чем в целом по малому и среднему бизнесу – среднее значение этого показателя чуть выше 7,5 года.

Самое «старое» российское МСП, связанное с космосом, было основано в 1992 году именно в Татарстане. Оно занимается разработкой и производством летательных аппаратов различного назначения.

В России указом Президента РФ Владимира Путина 25 апреля 2022 года было объявлено начало десятилетия науки и технологий в стране. Предполагается, что инициатива поспособствует усилению роли науки и технологий в решении задач развития общества и страны, укреплению научного потенциала, а также обеспечению технологического суверенитета и устойчивого развития страны.

Неделя космоса в России посвящена развитию космической отрасли в стране, она проходит с 6 по 12 апреля. Это ежегодное мероприятие, которое было учреждено по указу главы государства 29 декабря прошлого, 2025 года. В этом году она проходит в первый раз и приурочена к 65-летию первого полета человека в космос, который осуществил Юрий Гагарин.

Центральным мероприятием Недели космоса стал первый Российский космический Форум, который прошел 9 апреля в Национальном центре «Россия» в Москве. Там встретились представители государства, науки и бизнеса, чтобы обсудить актуальные задачи и перспективы космической отрасли. По итогам мероприятия удалось обозначить ключевые направления развития отрасли – от запуска многоразовых ракет до создания собственной орбитальной станции.