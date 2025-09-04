Татарстан вошел в пятерку наиболее привлекательных для молодежи регионов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан вошла в пятерку самых привлекательных для молодежи субъектов Российской Федерации. Результаты нового индекса привлекательности регионов для молодежи Агентство стратегических инициатив представило на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан (в порядке убывания – прим. Т-и) – топ абсолютно понятен», – заявил презентовавший результаты исследования директор направления АСИ «Молодые профессионалы» Александр Вайно.

В десятке наиболее привлекательных для молодых людей регионов также оказались Ленинградская область, Сахалинская область, Красноярский край, Воронежская и Тюменская области. В целом по стране 70% молодежи удовлетворены жизнью в своих субъектах Федерации.

«<...> в дальнейшем индекс позволит местным органам исполнительной власти выявить наиболее перспективные направления и зоны роста для повышения привлекательности региона в глазах молодежи. Зная сильные и слабые стороны региона, можно разрабатывать целевые программы поддержки <...>», – добавил Вайно.

В АСИ рассказали, что исследование охватило 85 регионов, его участниками стали 48 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 48 лет. Субъекты Федерации оценивались по 57 показателям в шести направлениях: экономика, образование, экология и здравоохранение, инфраструктура, безопасность и имидж региона. Также рассматривалась привлекательность субъектов по двум аспектам – внутреннему (люди, проживающие в регионе) и внешнему, определяющему готовность молодежи из других субъектов переехать в него.