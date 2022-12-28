Татарстан вошел в пятерку лучших регионов по развитию конкуренции

Минэкономразвития России составило рейтинг регионов по содействию развитию конкуренции за 2021 год. В пятерку лучших вошли Татарстан, Москва, Магаданская, Свердловская и Московская области.

«Все регионы за год значительно улучшили свои позиции», – подчеркнуло ведомство.

Аутсайдерами рейтинга оказались Брянская, Иркутская, Калужская области, Камчатский край, республики Адыгея, Ингушетия и Карелия. Санкт-Петербург за год переместился с 17 места, на 40.

Кроме того, утверждены лучшие рекомендованные региональные практики содействия развитию конкуренции, подлежащих внедрению в 2023 году. Одной из них стал проект Воронежской области «Интерактивная карта по размещению рекламных конструкций», суть которого заключается в информировании бизнеса о местах установки, типах и видах рекламных конструкций.

Уточняется, что 76% регионов внедрили одну или более лучших практик, в 2020 году таких было 70%.

«В настоящее время, несмотря на сложные экономические условия, в России нет дефицита продуктов питания или необходимых в повседневной жизни товаров. Российские производители показали себя как серьезные конкуренты ушедшим иностранным компаниям, и немалую роль в этом сыграла поддержка региональных властей», – отметил первый замминистра экономического развития России Илья Торосов.