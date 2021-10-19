Татарстан вошел в пятерку лучших регионов России по производительности труда

Татарстан стал одним из пяти регионов-лидеров РФ, где реализуются мероприятия национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

«Повышение производительности труда является основным резервом достижения цели, обозначенной в Стратегии Республики Татарстан до 2030 года. Именно высокая производительность труда является основным показателем конкурентоспособности нашей экономики», – отметил вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Топ-5 регионов сложился по итогам трех кварталов 2021 года. Баллы начислялись за укомплектованность штата, выполнение плана по охвату предприятий, своевременность старта и количество завершенных проектов, а также укомплектованность Региональных центров компетенций (РЦК) сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельных проектов.

На сегодняшний день с поддержкой РЦК республики в национальном проекте «Производительность труда» участвуют 69 предприятий, инструментам применения бережливых технологий обучены 1903 сотрудника предприятий-участников, создан 61 поток-образец, представляющий собой результат оптимизации производственных и вспомогательных процессов.

Национальный проект «Производительность труда» разработан на основании «майского» указа Президента России Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для непрерывного роста производительности труда в стране.