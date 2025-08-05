Татарстан вошел в пятерку лидеров по объему сделок на Белорусской товарной бирже

Республика Татарстан вошла в пятерку российских регионов по объему заключенных сделок на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ). За январь-июль 2025 года товарооборот региона с Белоруссией вырос на 139% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает БЕЛТА.

Общее количество регионов-участников увеличилось на 12 по сравнению с прошлым годом, что наряду с аккредитацией 405 новых российских компаний способствовало росту товарооборота с Россией на 26% – до $634 млн.

В структуре торговли на бирже доминирует экспорт из Белоруссии – он составляет 85% от общего объема. Особым спросом у российских компаний пользовались мясо, сливочное масло, сухое молоко, кормовые добавки и пиломатериалы.

В обратном направлении – в Белоруссию – поставлялись в основном уголь, черные металлы и изделия из них, а также товары промышленного и потребительского назначения. Также БУТБ использовалась российскими резидентами как платформа для торговли между собой и с компаниями из третьих стран.

По итогам семи месяцев 2025 года Республика Татарстан вошла в пятерку российских лидеров по объему заключенных контрактов на БУТБ наряду с Московской, Ленинградской, Смоленской и Белгородской областями. Все регионы из этого списка улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Татарстан продемонстрировал рост товарооборота на 139%, Ленинградская область – на 131%, Московская – на 102%, в то время как Белгородская и Смоленская области увеличили показатели в 3,5 и 2 раза соответственно.

По состоянию на 4 августа 2025 года на Белорусской универсальной товарной бирже аккредитованы 4663 российских участника, включая семь биржевых брокеров.