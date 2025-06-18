Татарстан вошел в пятерку лидеров по числу заявок на соискание премии «#МЫВМЕСТЕ»

Прием заявок на соискание международной премии «#МЫВМЕСТЕ» завершается на этой неделе. В этом году организаторы получили более 11 тыс. обращений из 117 стран мира.

Республика Татарстан занимает четвертое место среди регионов России по количеству поданных заявок, уступая только Москве, Московской и Ростовской областям. Национальный трек премии предусматривает четыре категории – «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория». Приемная кампания стартовала в рамках презентации нацпроекта «Молодежь и дети» в Национальном центре «Россия».

Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 23 июня. Победители получат национальное и международное признание, возможности для масштабирования своих проектов, помощь экспертов и наставников, участие в крупнейших международных событиях, путешествия, медиаподдержку и продвижение.

В этом году самой популярной номинацией у соискателей из России стала номинация «Волонтер года» – более 3,5 тыс. заявок. Она присуждается за личный вклад в развитие волонтерского движения в России, общественно значимые поступки, меценатство и помощь людям. В тройке лидеров также направления «Наставник года» и «Поколение добра».

В прошлом году победителем регионального этапа в номинации «Поступок» стал житель Казани Альберт Бикмуллин, героически спасший годовалого ребенка.

Среди иностранных участников наибольшее количество заявок в этом году поступило из Индии, Камеруна, США, Нигерии, Эфиопии, Кении и других стран. На международном уровне премия «#МЫВМЕСТЕ» будет присуждаться по двум направлениям.

Номинация «Устойчивое будущее» предназначена для эконоваторов, которые создают инновационные решения в сфере экологии: «зеленые» стартапы, технологии переработки, образовательные программы по устойчивому развитию, инициативы по сохранению биоразнообразия и проекты, внедряющие принципы циклической экономики.

Номинация «Помощь людям» объединяет проекты, оказывающие реальную поддержку уязвимым группам населения: от программ психологической помощи и донорских инициатив до спасательных операций в ЧС и развития культуры безопасности.