Татарстан вошел в пятерку лидеров по числу вакансий для PR-специалистов

С начала года работодатели страны разместили более 6 тыс. вакансий для специалистов по связям с общественностью. Республика Татарстан вошла в топ регионов по числу таких вакансий, сообщает пресс-служба hh.ru.

«Работодатели чаще ищут специалистов с опытом работы от года до трех лет или от трех до шести лет. Соискатели на вакансии PR-специалистов чаще выбирают полную занятость, 16% – проектную работу, а еще 4% рассчитывают на стажировку в сфере PR», – сказано в сообщении.

Среди ключевых преимуществ соискатели чаще указывают наличие организаторских навыков, умение работать в команде, грамотную речь и базовые знания в сфере связей с общественностью. Уровень конкуренции среди соискателей в сфере «Маркетинг, реклама, PR» в целом по стране за первое полугодие 2022 вырос с 3,8 до 4,3 резюме на вакансию. В Татарстане данный показатель фактически не изменился – с 3,4 до 3,6 при норме рынка 5-6 резюме на место.