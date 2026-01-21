Татарстан вошел в перечень регионов с наибольшим числом Героев РФ, по данным «Ведомостей»

Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством участников специальной военной операции, удостоенных высшего государственного звания – Героя России. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, как минимум 472 участника СВО из разных регионов страны стали Героями России.

По версии «Ведомостей», больше всего Героев России, получивших звание в период СВО, в Амурской и Волгоградской областях, Дагестане, ДНР, Приморье и в Татарстане. В редакции подсчитали, что в этих регионах по 14 Героев.

В октябре 2025 года в ежегодном послании Госсовету РТ Рустам Минниханов заявил, что звание Героя России гордо носят 17 военнослужащих, которые родились, жили или учились в Татарстане.