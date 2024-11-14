Юлия Максутова

Фото: Сергей Фадеичев / фотохост-агентство ТАСС, russiachinaforum2024.tass.photo

Татарстан вошел в международный туристический проект «Великий чайный путь». Об этом сообщила журналистам директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова на втором Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Разрабатывается проект "Великий чайный путь", который свяжет Россию и Китай. В него хотят войти 19 регионов, в том числе крупные города России», - сказала Максутова, отметив, что большинство участвующих в «чайном пути» городов сосредоточены на территории РФ.

Она также подчеркнула, что «это очень амбициозный проект». Причем ранее состоялось несколько трехсторонних встреч представителей министерств России, Монголии и Китая.

«Уже утвержден логотип проекта, сейчас готовится дорожная карта, по которой будут взаимодействовать три страны. Хотим возобновить туристические потоки по тому пути, который "проделывал" чай несколько веков назад», - пояснила директор центра.

По ее словам, опорными точками маршрута будут города в каждой из стран.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Максутова добавила, что от общего числа въездных туристов России 50% приезжают из Китая. Однако в этом году в 11 раз увеличилось количество туристов, прибывающих из арабских стран.

«Татарстан - это мусульманский регион, и здесь все хорошо со стандартами гостеприимства. Никому в России не советую распылять стрелы в разные направления - звать и китайских, и арабских туристов. Но Татарстан - это уникальный случай, когда можно нацелиться сразу на два целевых рынка», - отметила она.

Директор центра рассказала, что в начале года проводилось исследование по интересам китайских туристов. Выяснилось, что «социалистическое наследие» по-прежнему интересует тех, кому более 45 лет.

«Однако 25-35-летним туристам, которые составляют костяк турпотоков, уже не интересны музеи. Даже "Третьяковка" их не впечатляет. Им нужен новый эмпирический опыт, эксперианс, участие в чем-то, работа своими руками. И такие туристы более платёжеспособные. Они сами выбирают и составляют свой маршрут, готовы платить за новый опыт», - заключила Максутова.