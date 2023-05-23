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Татарстан вошел в лидеры по числу регистраций на проект «Мой бизнес. Первое дело»
Жители Татарстана стали одними из наиболее активных участников проекта «Мой бизнес. Первое дело» – республику представляют 430 молодых людей. Всего к нему подключились 11 тыс. человек из 85 субъектов Федерации, сообщает Минэкономики РТ.
Помимо татарстанцев, активно регистрировались жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Иркутской областей и Башкирии.
Проект продлится 10 недель. За это время участники под руководством наставников пройдут путь от бизнес-идеи до ее реализации и первых продаж. Проект реализуется на базе программы развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Присоединиться к нему можно по ссылке. Участие бесплатное.
Обучение пройдет несколько этапов. Первый из них – «Предакселератор» завершится 9 июня. За эти дни участники разработают идею собственного бизнеса, сформируют модель своего дела и подготовят видеопрезентацию для перехода в следующий тур.
Затем стартует «Акселератор», который продлится с 13 июня по 22 июля. В рамках этапа начинающим бизнесменам раскроют секреты ведения дела в соцсетях, а также дадут бонусы для запуска собственной рекламной кампании. Ожидается, что они начнут тестировать проект в реальном времени.
Поддержка молодежного предпринимательства в Татарстане реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным.
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